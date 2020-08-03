13秒4出cue　奧蘇恐怖表現嚇窒對手

「火箭」奧蘇里雲在世界桌球錦標賽亮相即顯霸氣，面對泰國「快槍手」塔猜亞，首節即拋離對手8比1，奧蘇頻頻「起迫」，全場比賽出Cue時間平均13秒4，相當恐怖，似乎要爭取其個人第六世界冠軍充滿決心。

賽前一度為今屆比賽是否應閉門上演，多次評論賽會的奧蘇里雲，在英國再收緊防疫措施下，世桌賽終於都要閉門進行，這令一直擔心疫情風險的「火箭」來說可謂「贏了一仗」；首圈他對住泰國的塔猜亞猶如練波一樣，開局一輪狂風掃落葉式連續打出6cue70+，當中更有兩cue破百(101及115)，以6比0領先，直至第7局塔猜亞才破蛋。去年首圈出局的奧蘇，今仗表現極為主動，平均出Cue13秒4，入球成功率達93％，只要第二節他再取兩局就可以晉級，很大機會對住中國的丁俊暉。

有不少網民都為丁俊暉擔心，而且認為今次奧蘇真是為奪冠而來，英格蘭名宿、91年世界冠軍柏萊更直言奧蘇的表現是摧毁性，沒有觀眾的克魯斯堡劇院可能更適合奧蘇：「當你睇到他打得這般出色，最近沒有入決定肯定有其他原因。」

至於2010世界冠軍澳洲的羅拔臣以10比5淘汰中國的梁文博，與四屆盟主蘇格蘭的希堅斯等順利闖入第二圈。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！