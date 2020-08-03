皇馬想反勝曼城　就要靠呢位奇兵

皇馬將於周六(8日)凌晨歐聯16強次回合對曼城，「銀河艦隊」首回合主場輸1比2，形勢危急，西班牙《馬卡報》獻計，認為如果皇馬想反勝曼城，就必須用馬高阿辛斯奧踢正選。

《馬卡報》分析指皇馬今季奪得西甲冠軍，最關鍵係防守穩陣，但今場歐聯要反勝曼城，就必須進攻，建議教練施丹排出3叉戟攻堅，人選包括賓施馬、夏薩特、馬高阿辛斯奧。該報認為賓施馬喺西甲復賽事後，踢足11場，屬於球隊鋒線支柱，無人可代替。夏薩特雖然之前受傷患困擾，但只要冇病冇痛，仍然係世界首屈一指球員，可以喺大戰發揮重要作用。

至於由邊位球員佔據3叉戟之中最後1個位置，就有爭議，《馬卡報》指艾斯高近年狀態低迷，雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯經驗不足，所以最好用馬高阿辛斯奧。

呢位24歲西班牙國腳上年夏天受傷後，直至西甲重開先至復出，並於復出首場第1腳掂波，就取得入球，係1位幸運童子，佢最終踢9場西甲入3球，狀態唔錯，同埋抖咗大半季，叉足電之後夠餓波，肯定落力。馬高阿辛斯奧亦有份協助皇馬2次捧歐聯冠軍，包括2017年決賽入波，夠晒級數喺今場大戰擔正。