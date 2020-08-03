籃圈擔憂兩年「真空期」　望有轉彎餘地

因應香港爆發第三波疫情，香港籃球總會周一（3日）發聲明，宣布取消2020年銀牌和聯賽，而為配合亞洲籃球協會舉辦的國際賽事，來季暫定不早於明年8月開鑼，意味著一眾球員將要度過長達2年的「比賽真空期」，這對球會經營及球員發展都構成影響，因此，球圈人仕希望復賽賽期方面可因應疫情而再作審視，建議適時研究提前復賽的可能性。

滿貫主帥朱耀明直言明白取消球季的相關決定，但對於來季不早於8月舉行有所保留：「籃總想要銜接亞洲籃協的賽期無可厚非，但2年的真空期相當長，希望能在疫情受控後安排比賽，免得球員技術倒退。」去年加盟滿貫、36歲的前鋒方誠義則大嘆可惜：「其實早前排球聯賽取消，已有心理準備籃球球季也會取消。往後會更珍惜能夠打球的時間，就當這1、2年休養一會，思考新思維，整裝待發預備未來的比賽。」

南華領隊洪游奕表示：「因為疫情無了期，在健康安全第一的考慮下，我們贊成今個球季直接取消，好讓球隊可清楚安排未來的工作，及各外援確定可以回家的安排。」他補充如果疫情有改善及受控，希望下個賽季可早一點於3月開始，避免停頓比賽太久，球員和教練因缺乏比賽而沒有收入維持生活。

而為衛冕備戰多時的南華主力梁兆華表示無奈：「準備這麼久，怎麼都會有點失望。但明白疫情一日未受控，一日都無法開賽。尤其香港很難效法外國，提供一個有住宿和球場的地方讓球隊集合。唯一可以做的是保持身體健康，並安全地訓練，維持體能。」他續指若疫情許可，希望籃總能在明年8月前舉辦熱身賽：「始終2年沒比賽，大家都需要一定時間重新掌握節奏。」

另一「Big4」勁旅東方龍獅回覆查詢時表示，球會管理層將召開會議商討應對方案，稍後再作出正式回應。

至於福建名將鄭錦興認為：「我覺得『一刀切』取消球季的方法有待改善，應該尋求更多建議再決定取消與否。」他續指NBA用「泡泡」形式復賽值得參考：「我覺得閉門作賽是一個可行方法。可以仿效NBA，讓各隊到一個營地集體隔離14到21日，保證每個人安全再比賽。但我不確定是否可行，畢竟這需要一個非常專業和安全的機制。」說到面臨2年的真空期，34歲的他表示已很長時間沒有打球，僅靠健身維持體能，「球員最大影響是收入，另外比賽隔得太久，其實很難重拾狀態。」至於下季會否參賽，他暫時抱正面態度：「正常情況應該會打。」