社區盾8月底趕踢　利物浦阿仙奴HEA住踢

足球博彩神器，每日重心提供盡在《彩報》：

今屆英超社區盾將會由英超冠軍利物浦，對上新鮮出爐的聯賽盃冠軍阿仙奴。由於受到疫情影響，今屆賽事將會押後至8月29日舉行，而這剛好落在季前開操和首個國際賽假期之間，相信這將會嚴重影響兩支球隊的賽前部署。

據英國《鏡報》透露，兩支球隊教練高普和阿迪達，都會迫於無奈地將社區盾視為季前熱身賽，並派大量年青、後備球員上陣。雖然阿迪達極力爭取在上任未夠1年時間「連下兩城」，不過考慮到阿仙奴在8月17日才正式復操，相信在一眾主力狀態成疑下，未必放心讓他們立即上陣。至於利物浦雖然復操時間比阿仙奴早2日，不過高普目標當然放在聯賽2連冠，加上之後緊接的國際賽期有大量主力離隊，在避免球員受傷的前提下，預計亦會收起一眾主力。

社區盾一直是英格蘭球壇在全年的第一個大型錦標，各支球隊為了打響頭炮都會全力以付，而阿仙奴和利物浦分別同樣拿下15次社區盾冠軍，僅比21次的曼聯為少。最近有傳社區盾將被視為球迷重新入場的第一擊，假如球迷在事隔多月卻未能看到自己愛隊的主力上陣，絕對會非常失望。