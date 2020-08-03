好消息！沙排抗癌男將劉梓浩眾籌超額完成

沙灘排球男子代表劉梓浩（Kelvin）昨日在Facebook發文，透露自己在今年6月初血癌復發，惟醫生建議使用的新標靶藥並不在《醫院管理局藥物名冊》內，故發起眾籌，籌募日後醫療開支費用。Kelvin今（3日）再度發文，表示短短一日之間已籌得250萬，感謝香港市民的關心和善心：「數目遠遠超乎我意料之外，多謝大家一起見證人間有愛」，將暫停接收捐款，努力抗癌。

劉梓浩在兩年前雅加達亞運期間感到不適，被迫退出賽事，回港後患上白血病，其後接受骨髓移植手術後康復，但好景不常，他在6月初確診復發，至今已進行四次化療，並正等待檢測骨髓中殘存癌細胞測試的結果，以反映現時接受化療的效用。

Kelvin指因復發的關係，將要再入院接受治療，並再次接受骨髓移植，他表示自去年12月起零收入，加上疫情來襲，經濟負擔百上加斤，故希望籌募60萬元作醫療相關費用。

Kelvin今日再貼文，指短短一天已超額完成眾籌目標，合共籌得250萬元：「由昨天下午3時出post開始，我的Whatsapp、Paypal提示不斷——這一切，都是出自每位有心人的關心和善心。」他並表示自己昨晚激動得未能入睡：「我只是一個小伙子，過往默默為體育夢想努力。你們也許與我素未謀面，但今次籌款反應如此熱烈，真的，你們知不知道我昨晚激動得睡不著覺？」Kelvin表示在周四覆診時會再跟醫生商討治療方法。