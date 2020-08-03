港超聯　成球美金！復賽咪可以賽會制囉！

國際足協（FIFA）日前通過「COVID-19 Relief Plan」，將向包括香港足球總會在內的全球所有屬會，發放總值近港幣1,162萬的援助金，以及提供上限為3,875萬港幣的選擇性貸款，以支援各地在疫情下推動及重啟足球活動，而援助亦可幫助香港足總，籌辦今季的港超聯復賽。

為鼓勵全球211個足球屬會重啟足球活動，及減輕新冠肺炎對各地足球帶來的影響，FIFA日前正式通過相關援助方案，遂決定向所有屬會分別發放總值為100萬美元的援助金，另再有50萬美元支援各地的女子足球。而包括香港足總在內的屬會，可再向FIFA申請最多為年度收入35%的借款，上限為500萬美元。

FIFA今次的援助計劃，旨在補助各屬會用以重啟當地足球賽事、重新僱用員工或營運聯賽等的開支。而上周香港足總曾召開會議，討論今季港超聯復賽方案，其中一個為足總醫學委員會主席容樹恒醫生提出的建議，採用類似英超及中超的復賽模式，實行賽前病毒檢測、集中隔離、賽會制等特別措施。惟主席貝鈞奇在會後曾表示，對此方案帶來的經費、場地等問題感擔憂。外界相信，足總今次獲得FIFA近1,162萬港元的援助金後，有望解決資金問題，或增加今季港超聯復賽的可能性。