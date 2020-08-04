會長證實巴塞蝕2億歐元　庫房冇錢買人

剛剛於西甲衞冕失敗的西甲勁旅巴塞隆拿，為重奪西班牙球壇王者地位，必定將重奪聯賽冠軍視為下季頭號目標，為此有必要引入強援爭強球隊競爭力，其中尼馬和拿達路馬天尼斯，都是巴塞虎視耽耽的獵物，不過近日球會主席巴度美奧就透露巴塞財困情況，更坦言球會不會有資金引入兩人。

隨着美斯和蘇亞雷斯兩位主力攻擊手年紀漸大，巴塞近年都著手物色接班人，當中曾效力巴塞的巴黎聖日耳門（PSG）前鋒尼馬，一直盛傳會回歸這間加泰隆尼亞豪門，而近年火速冒起的國際米蘭射手拿達路馬天尼斯，則是巴塞的另一目標。作為現今球壇兩大南美頂級攻擊手，兩人身價自然不菲，不過巴塞主席巴度美奧近日接受西班牙當地電台《RAC1》訪問時，就否認引入兩人的可能性。

過去一段時期，巴塞財政狀態遭新冠肺炎疫情重創，巴度美奧承認情況令球會收入銳減：「球會在3月至6月期間，損失達到2億歐元。如果疫情持續，冇人入球場睇波，去博物館同球會商店消費，我哋會繼續蝕錢。」他承認去年夏天曾盡力引入尼馬，可惜未能成功，如今已失去機會：「現時情況已經唔容許我哋投入大量轉會費，加上PSG亦唔會想賣走現今世界其中一位最佳球員。」巴度美奧認為疫情會迫使巴塞改變下季引援策略，更直言緊縮情況會持續3至4年。