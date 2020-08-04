阿仙奴「巴西化」　3大森巴神兵有望加盟

啱啱拎到英足盃冠軍嘅阿仙奴，重建工作正式展開，據多間英國傳媒報道，阿仙奴今夏將會進一步「巴西化」，即將回復自由身嘅車路士翼鋒韋利安，好可能會喺車仔完成歐聯賽事後正式加盟；西班牙媒體亦指阿仙奴正同巴塞隆拿斟介，借用前利物浦中場菲臘比古天奴；「兵工廠」同時瞄準迪亞高卡路士同加比爾馬加希斯2位巴西中堅。

自巴西名將伊度回巢出任總監後，阿仙奴逐漸走巴西化路線，上年已引入大衛雷斯同加比爾馬天尼利2位巴西球員。領隊阿迪達今夏重要球隊，要求簽入翼鋒、中堅同2名中場，當中有3個位置都係睇中巴西球員，而韋利安就係最接近成事一個。由於車仔只肯開出2年合約，就快32歲嘅韋利安已經拒絕，雖然熱刺、曼聯同巴塞隆拿都招手，但消息指韋利安屬意留喺倫敦，極大機會加盟阿仙奴。

西班牙《世界體育報》早前亦爆料，指阿仙奴同巴塞隆拿就菲臘比古天奴進行斟介，最可能係阿仙奴支付1,000萬歐元借用費，並且承擔古天奴一半人工借用1年，而另一方案係阿仙奴用法國中場古安度斯再加現金，將28歲嘅古天奴完全收購。

至於中堅一直係阿仙奴增兵目標，隨住烏柏美卡奴續約RB萊比錫，「兵工廠」依家2大目標人物，係里爾嘅加比爾馬加希斯同西維爾嘅迪亞高卡路士。22歲嘅加比爾馬加希斯轉會費約3,000萬鎊，報道指里爾已經收到曼聯、阿仙奴、愛華頓同拿玻里嘅出價，相信好快會有結果；西維爾中堅迪亞高卡路士合約內有6,800萬歐元買斷條款，但係西維爾亦急需現金，相信會考慮降價出售。