阿仙奴踢歐霸　減薪由12.5%降至7.5%

新冠肺炎疫情影響不少球會的財政狀況，其中球員減薪更成為新常態，阿仙奴作為英超最受歡迎的球會之一，都不可倖免。猶幸兵工廠季尾夠生性，於英足盃決賽擊敗同城勁敵車路士，隊史第14次奪得該項殊榮，成功靠英足盃王者身分，取得下季歐霸入場券之餘，令球會獲得額外收入，球員減薪幅度亦有望由原本12.5%，減少至7.5%。

不過不是所有人都只把錢銀放在眼裡，其中達米安馬天尼斯，就於英足盃決賽賽後公開表示：「我唔在乎捧盃嘅金錢收入！」由於正選門將賓特尼奴早前於對白禮頓的聯賽中受傷，這位阿根廷門將成功「上位」，更於決賽交出神勇表現，最終成功幫助兵工廠捧盃，賽後這位長期屈居後備的阿根廷人情緒激動，經過訪問區時，更向記者表達自己在意球會贏得榮譽，多於背後的獎金收入。

這位現年27歲阿根廷，17歲就離鄉別井，隻身來到英國阿仙奴成為球會青年軍一份子，期間他先後6次盃兵工廠外借，一直得不到阿仙奴教練賞識。今次他臨危受命， 成為奪冠功臣，多年後終於在英足盃這個舞台證明自己，難怪賽後表現激動。阿根廷門將這次真情流露，亦贏得不少兵工廠球迷歡心，人氣急升。