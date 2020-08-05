無波打要賣肉腸！新泰國之虎闖關袋3萬鎊

泰國桌球名將沙安簡在世錦賽贏來漂亮一仗，他以10比4爆冷淘汰前世界冠軍「魔術師」 梅菲，昂然闖入次圈，成為史上第三位在克魯斯堡劇院贏波的泰國球手，他賽後坦言：「真是夢想成真！」

這位世界排名42的前世青冠軍面對住05年冠軍的梅菲在首節已領先6比3，難怪他賽後形容這是生涯最大的勝利，這位28歲的「新泰國之虎」繼泰國傳奇華達拿及普查安之後，成為泰國第三位球手能夠在世錦賽晉級，當然距離華達拿於93年曾闖入準決賽的成績仍有一段長路。

「感覺以為發夢，這是我一生最佳的勝仗。」下一仗將會面對沙比或佐敦布朗的沙安簡表示早一晚難以入睡，「我領先6比3，自己都不太相信，整晩難眠，凌晨5點就起床準備第二節，很難相信自己可以打贏他，每一Cue我都很專注，只是集中在枱上。」

「我知道泰國很多人都看着直播，我希望他們因此而開心及為我自豪，下仗我想面對沙比，我會盡自己所能，再帶給球迷精彩賽事。」在疫情期間，沙安簡為了謀生也被迫要售賣肉腸，而他能夠在世錦賽首圈過關，已肯定可穩袋3萬英鎊。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！