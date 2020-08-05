【歐霸16強】曼聯超班勢劏寧斯谷士氣

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狀態大勇嘅曼聯，喺歐霸盃16強次回合主場迎戰寧斯。曼聯首回合作客領先5比0，明顯超晒班，雖然晉級機會濃，領隊蘇斯克查為保持球隊狀態及士氣，相信唔會放軟手腳，即使用副選都會搏盡，加上球隊近3次主場出戰歐霸盃均贏對手3球或以上，讓球半/兩球嘅上盤放心捧場。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨3時直播）

曼聯喺復賽之後，各項比賽11戰錄得6勝4和1負，攞到歐聯入場券，依家專心爭歐霸，相信會嚴陣以待，佢哋首回合以大比數領先，相信領隊蘇斯克查會畀部分副選落場，但主力仍然會喺下半場上陣，輕舒腳頭保持狀態，因為踢完今仗，幾日後就要出戰8強，始終保持球隊士氣同爭勝心，對繼續晉級有好大幫助。

近3次歐霸主場坐底贏3粒

奧地利新貴寧斯停擺前喺奧甲領導群雄，不過休戰期間，球隊安排一大班球員一齊操練，違反抗疫規定畀聯賽會扣分，影響備戰士氣，復賽後進行嘅10場爭標組賽事，佢哋只得3勝1和6負，球隊表現大幅下滑，尤其最後3場全部輸晒，聯賽最終只得第4，士氣跌到落谷底。

曼聯出戰歐霸實力超班，近10仗有8場能夠保持清白之身，加上近3次主場出戰歐霸，均能大勝對手3球或以上，即使出部分副選球員都唔怕，一嚟二線球員嘅實力仍然喺寧斯之上，二嚟曼聯下季有得踢歐聯，有更多本錢增兵，後備球員唔想畀人打入冷宮，有機會都要盡顯身價，一定唔會Hea踢，相信對住首回合落後0比5、無心戀戰嘅寧斯，同樣可以大勝壯聲威，讓球半/兩球唔怕多，照捧上盤。

今晚歐霸盃16強另一焦點戲，國際米蘭喺德國中立場硬撼基達菲。國米征戰頻仍有疲態，基達菲亦狀態麻麻，加上今場係一場過淘汰賽，稍一不慎即被踢出局，為免過早失球陷於被動，相信兩隊會踢得更加保守，預計初段會陷於拉鋸狀態，半場和值得一試。（Now 644、有線661及601台周四凌晨3時直播）

搏完煞科戰腳軟

由於意甲復賽後需要一周雙賽，連同意盃在內，國米自6月中起已出賽14場，包括啱啱喺煞科戰以2比0擊敗阿特蘭大，保住聯賽亞軍，收咧4日即刻要應付今仗，難怪主帥干地大吐苦水，話出戰歐聯嘅意甲球隊比佢哋有更多休息時間。為免眾將搏到乾塘，干地近期無奈要加強輪換，季中重點收購嘅基斯甸艾歷臣仍未融入球隊，佢同雙箭頭盧卡古及拿達路馬天尼斯未擦出火花，加上眾將未回氣，隨時喺初段拖慢比賽節奏。

相反，西甲已收咧兩周，基達菲可養精蓄銳備戰今場。不過，基達菲狀態平平，復賽後11場僅獲1勝，除咗有9場開半場和之外，更有6場食白果，明顯兩大前鋒謝美馬達及安祖路爾斯均腳風欠順，令攻力大削，惟有先求穩陣。翻查紀錄，基達菲近5場歐霸有4次開半場和，踢法以穩陣行先，半場和值得再追。