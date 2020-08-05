咸美頓：「沒有音樂的話，我會死。」

贏過6次世界冠軍的「黑帝」咸美頓擁有多項紀錄，更是贏過最多分站冠軍（86座）的英國車手。雖然他一直強調不是以打破「車神」舒麥加的紀錄為目標，但事實上他距離「史上第一」已經越來越近。「我終於明白舒麥加所承受的壓力。」F1的焦點總離不開咸美頓，面對各種比較與批評，音樂成為他的避難所。

最近咸美頓在instagram向粉絲們「告解」，說出了埋藏心底兩年的秘密：「對，我就是XNDA。」2018年，美國樂壇天后 Christina Aguilera推出新歌《Pipe》，歌中出現一把神秘男聲，很快就傳出這位名叫 XNDA的「謎之Rapper」就是35歲F1車手咸美頓，但他本人從來沒有承認，直到兩年後終於說出這個「真相」。

《Pipe》收錄於Christina Aguilera唱片《Liberation》之中，全曲大玩「有味」歌詞，相當性感，而咸美頓要到2分40秒才登場，他透露那段rap花了兩小時完成：「過去十年以上我都有寫歌、錄歌，很感激Christina邀請我參與她的唱片製作，真的讓我驚喜萬分，我立刻就答應了。」至於為什麼兩年後才公開自己的歌手身份？「黑帝」這樣說：「原本我想以另一個身份唱歌，好讓你們先聽音樂，之後才發現是我，但一切沒有如計劃進行（歌曲一推出，大家都猜到XNDA就是他。）之前我不敢承認，也許是因為不安、恐懼、顧慮太多吧。」

其實咸美頓熱愛音樂早已是街知巷聞的事，熱愛R&B曲風的他不時在instagram開live彈結他冧粉絲，近年學鋼琴的他更跑到意大利電視台彈起《Someone Like You》。咸美頓未正式推出個人唱片就已經和「天后級」歌手合作過，而且表現絕對不比他的賽車事業差，其音樂曾得到美國饒舌天王Kanye West的賞識：「我在家播他的歌，家人和朋友都說：嘩，好正！」這些都不禁令網民驚嘆：「這男人到底有什麼是不會的呢？」

「沒有音樂的話，我會死。」每次比賽前、換衫、甚至睡覺時咸美頓都會聽音樂，音樂佔據了他的人生很大部分，也陪伴他克服各種「世界第一」的壓力。「我從來沒有想過追逐舒麥加的紀錄，更沒有想到作為少數有色人種的我可以有機會做得到，但現在我更明白他以前面對的壓力了。音樂是一種美妙的情緒宣洩，帶我挺過很多困難的時刻。我找到了一樣我很愛、而且只為自己而做的東西。」4年前「黑帝」接受訪問時被問到退役後會否做歌手，他笑說：「應該不會啦！」雖然如此，但他已承諾未來會有更多自己創作的歌曲和大家分享，大家就期待一下吧！

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