專欄輪住嚟　疫情下不丹足總咁樣做

各地球壇畀新冠肺炎疫情搞到亂晒，不丹嘅聯賽同樣無可幸免遭受重創，但不丹足總日前就宣布「派糖」，為各支正處於水深火熱嘅國內球隊紓困，等當地聯賽可以繼續進行。

一個地區嘅足球發展，同當地聯賽息息相關，無論係足球水平嘅提升，定係各間球會嘅可持續發展，都離唔開一個健全嘅聯賽。作為不丹足總嘅主要收入來源，不丹頂級聯賽吸引咗唔少資金同埋贊助，一場疫情假如令聯賽踢唔成，唔止各支參賽隊伍大鑊，足總都會好傷，對當地足球發展嚟講，更加會帶嚟災難性後果。

不丹足總非常有大局觀，意識到聯賽正常運作嘅重要性，同埋疫情下各支球隊收入大受打擊嘅問題，就向8支當地頂級聯賽球隊，每隊派發200萬努扎姆（折合約20萬港元）抗疫援助金，幫助各隊繼續運作；另外上季降班嘅 4支球隊同其他個別球會，都獲得一定資助。據不丹足總表示，今次援助金除咗用嚟支付球員同教練薪酬之外，同時亦承擔起球證同比賽工作人員嘅人工，受資助人數超過1000人，畀啱啱喺 8月頭開咧嘅當地頂級聯賽，可以踢埋落去。

無論係疫情爆發嘅規模，抑或係球圈嘅現狀，不丹同香港當然不盡相同，但要維護聯賽正常運作，從而保證當地足球整體發展嘅道理，應該唔會有太大差別。至於點樣去實行，世界各地已經畀咗好多唔同嘅答案，希望港超聯當前嘅種種問問題，一律可以盡快解決得到。

震震