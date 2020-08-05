「葡」出未來！港「小巨人」有一個門神特質

坐在大埔一所茶餐廳的卡座上，吳以琛一邊大咀大嚼着他最喜愛的魚香茄子飯；一邊訴說他2年來在葡超球隊，士砵亭青年軍度過的經歷。記者一直追問這位明年3月才正式成年的小伙子，卻發現他談吐的成熟程度與年僅17的年齡成極大反差，慢慢地才察覺到，坐在面前的，竟然是一位出產自香港，即將在歐洲崛起的明日之星。

「加多碗飯呀唔該！」這已是吳以琛在訪談間吃的第4碗飯，但他看似仍未滿足。「球會Set咗目標畀我，8月返到去要增磅到幾重，所以依家我一日食好多嘢。」在士砵亭青年軍跟操2年，「以琛」的歐洲球員身分今年獲批，並正與球會洽談合約，9月開始的新一季青年聯賽，他終能以正式球員身分上陣。

「以琛」15歲時透過一位葡籍教練推薦，毅然到葡萄牙試腳，當時他將履歷和球賽影片傳送至數間葡萄牙球會，後來有數支球隊邀請他試腳，其中一支便是士砵亭。在一支葡超球隊試腳的機會，相信對每位年青球員來說都是夢寐以求，但「以琛」直言當時僅以平常心面對：「嗰陣純粹想博吓，博唔到又冇損失，所以心態就係有乜嘢就Show畀個教練睇。」當試腳至第二周，一樣事物終於激發起他的決心：「去到佢哋訓練基地，發覺入面配套非常好，飯堂、宿舍、物理治療、心理輔導⋯⋯見到咁正，就定下目標要用盡所有辦法留低。」最後成功通過測試，成為士砵亭的球員，到底是幸運？還是實力？他認為是兩者兼備：「實力一定有，但都有好彩成分。我喺嗰度2年，基本上日日都有人嚟試腳，但50個入面可能得1個留得低。」

能成為50人之中脫穎而出的一位，「以琛」的足球成長故事可謂童話般神奇，11歲才開始學踢波，後來加入傑志足球學院邊讀邊踢，與一般香港青少年無異。13歲時因實力欠奉被球隊淘汰，其後發奮圖強，每年暑假都會到訪內地跟隨職業球會操練，提升狀態。中三期間被英華書院提拔上甲組出戰學界，更曾受教於香港傳奇門將盧國華及劉棟平之下。15歲效力標準流浪時，為了到葡萄牙試腳，向學校告假足足一個月，然而一個勇敢的決定從此扭轉他的命運，由港超舞台，瞬間躍升至歐洲頂級殿堂，整個過程僅歷時半年，問誰也感到難以置信。「我得咗之後返香港都冇同人講，因為覺得講咗都冇人會信。」更令人意想不到的，是「以琛」甫到埗便遇上他的伯樂；曾訓練出奧比歷、艾達臣摩拉斯等世界級門將的龍門總監——Miguel Miranda。

吳以琛憶述剛跟操之際，不論能力、經驗也較當地球員差距甚大，就連當時其1米94的「標青」身型，與對方相比也變得平平無奇，唯獨一樣特質吸引Miguel Miranda的注意。「教練講過佢鍾意我個人大膽，例如傳中波我會傾向出嚟打手槌、前鋒單刀我可以出禁區剷埋去，相對同齡嘅球員身上比較少呢樣嘢。」

2年之間，「以琛」因身分緣故未能為球隊在正式比賽上陣，但他擁有的難忘經歷可能比隊中任何一位同齡球員更多。試想像，一位僅17歲的少年，遇上以前只能從電視機上才看得到的球星時會如何反應？更莫論有幸與他們練波的機會。「有次一隊半隊去晒踢歐霸，唔夠龍門練波，就嚟青年軍個場搵龍門，教練就指咗我過去，我嗰時當然興奮！」練習的對象，由同齡球員變成現效力曼聯的波基斯費南迪斯，和前巴塞隆拿後衞馬菲奧，「以琛」沒有怯場，反而傾盡所能，誓要撲走對方的射門。「我估我嗰日嘅表現係歷來最好！」

回想當初僅以15歲之齡，隻身越洋探索一個未知領域，「以琛」坦言自己已一早覺悟，自得到那張前往里斯本的登機證一刻，他已沒有退路。「將香港嘅嘢全部掉低，博到盡，基本上喺嗰度嘅所有外國球員都係咁，得一條路，冇得回頭。」作為一個外國人，他偶爾也會受到歧視，但他卻很看得開：「得我一個亞洲人，點都有啲隔膜，有時鬧咩都會有，但其實都係睇自己點睇。」記者在訪問期間，完全感受到他心中那一顆堅定的決心，與同齡的香港少年相比，他的成熟程度便對配得上他那1米97的「巨人」身高。

他的堅持，除了希望達成自己的夢想，還肩負着爸爸的期望。「我爸爸以前都打龍，80年代踢過幾年星島足球隊，佢以前對波Boot仲留咗喺度。」惟吳父後來因傷患提早退役，長存於心底的足球夢，或者就是他全力支持「以琛」投身足球的契機。「爸爸對我嘅足球都好投入，始終我呢個年紀如果喺香港，都就嚟考DSE，普通家庭未必會咁支持，佢就反而畀我瞓身去踢波，仲用盡人力物力幫我，我都好感激佢。」「以琛」還透露一個自小父親便授予他的道理，這或者就是成就這位香港小子，得以逐步邁進歐洲舞台的關鍵：「佢嘅理念係要我有項特長，唔理係踢波定音樂都得，總之嗰樣嘢做到頂級就搵到食，做到頂級就一定衣食無憂。」

從前，期望香港球員能在歐洲頂級聯賽上立足，可能只是虛無飄渺的幻想，但現在已經是吳以琛近在咫尺的目標。「我希望2年內可以上到一隊，成為葡超史上首位香港球員，但最終目標一定係踢五大聯賽，因為我真係好鍾意嗰種，喺幾萬人面前踢波嘅感覺。」

提起香港隊，「以琛」雀躍地憶述2015年他亦曾以球迷身分，見證香港在主場對卡塔爾的賽事中，先失3球下奮戰追近至2比3。雖然他認同大部份港隊球員的激情，但自己沒有拋出一句句，僅是為取悅香港球迷而說的甜言蜜語。他認為目前首要是，提升自己再上一個層次，適當的時候便會作出關於代表港隊的決定：「只要我能力足夠喺歐洲立足，就自然會返嚟。」

吳以琛Profile

出生日期：2003年3月16日（17歲）

位置：守門員

身高：1米97 體重：82公斤

現效力球隊：士砵亭U19

曾效力球隊：傑志足球學院、車路士足球學校（香港）、標準流浪青年軍