李城球星度假玩到癲 　索吻艷女慘遭拒

足球博彩神器，每日重心提供盡在《彩報》：

英超啱啱落幕，嚟緊好快又要重開，唔少球星都把握短暫嘅休季期，去各地度假勝地鬆一鬆。其中今季表現搶眼嘅李斯特城中場占士麥迪臣，就拉埋不嬲蒲開嘅熱刺中場迪利阿里，同阿士東維拉新星基亞利殊等好友，一起去到伊維薩島，體驗當地著名夜生活。

其中占士麥迪臣就將自己同女伴嘅親密互動，拍成即時影片上載到個人社交平台IG，見到呢位李城中場隨音樂起舞搖頭擺尾，然後仲撲向身邊女伴索吻，不過這位豔麗紅顏心情就似乎麻麻，表現得好抗拒之餘，仲叫占士麥迪臣唔好將影片上載，結果搞到呢位身價高達7000萬英鎊英格蘭球星好鬼尷尬。最後影片上載冇幾耐，就被刪除。

占士麥迪臣今季表現突出，一度帶領李斯特城佔據英超前4位置，可惜此子季尾因傷缺陣，李城亦因此喺聯賽最後關頭頻頻甩轆，最終後勁不繼錯過下季晉身歐聯資格，足見呢位23歲中場對李城嘅重要性。據英國《太陽報》爆料，占士麥迪臣已經同意與李城續約，包埋獎金，英格蘭中場周薪有望升至9萬5000英鎊，將成為隊中周薪第2高嘅球員，僅次於主力射手占美華迪。