陳俊樂第3度正選　廣州富力開季第1分落袋

周三（5日）晚中超第3輪對決，港足代表陳俊樂連續第3場正選上陣，結果廣州富力靠沙希域射入球隊今季首個入球，1比1逼和河南建業，收穫1分，成功一止兩連敗頹勢。賽前重返球隊的沙巴，以及主力外援迪比利，今仗均未出現在廣州富力大軍名單中，球隊今仗惟有靠沙希域和連拿天奴兩位外援主導進攻。至於再次正選上陣的陳俊樂，今仗位置明顯比過去兩場更加靠後，出任防中位置。

開場僅5分鐘，「樂仔」就因犯規早早被罰一張黃牌，對其發揮難免造成一定限制，但沒有影響他的比賽心態。2分鐘後，「樂仔」禁區頂背身傳入禁區，沙希域接應右腳施射，可惜被對方門將吳龑撲出。比賽第10分鐘，河南建業隨即做出回應，右路發動攻勢，由馮博軒門前接應傳中撞入，半場取得1比0領先優勢。

換邊後廣州富力換入黃政宇和曾超後，攻勢明顯加強，59分鐘，廣州富力靠左路罰球攻勢，由沙希域門前射入，幫球隊追成1比1，這位以色列射手，亦成功取得個人為球隊射入的第100個入球。追和後廣州富力得勢不饒人，包括沙希域、連拿天奴和「樂仔」都曾交出威脅攻門，可惜未能為球隊取得領先優勢，77分鐘「樂仔」被換出退下火線，而雙方最終亦以1比1和氣收場，各得1分。