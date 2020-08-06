廢柴大翻身！連格又入波助曼聯反勝

周四(6日)凌晨歐霸盃16強次回合，曼聯以近乎「B隊」陣容出擊，搞到先落後1球，不過紅魔鬼二線兵仍然具質素，憑連格、安東尼馬迪爾各入1球，主場以2比1反勝寧斯，兩回合合計贏7比1，晉級8強。一直被球迷寸為「零格」嘅連格繼英超煞科戰入波開齋之後，今場又建功，莫非可以大翻身，繼續留效曼聯？

曼聯首回合作客大勝5比0，領隊蘇斯克查今場將正選陣容大輪換，相比上場英超煞科戰對李斯射城，作出10個調動，包括恩哈路、連格、桑馬達、丹尼爾占士、科素文沙等後備兵，今場都擔正。

呢支「曼聯B隊」上半場表現麻麻，同對手互交白卷，下半場開波10分鐘，更加被寧斯後衞韋辛加遠射轟破大門，難得正選把關嘅門將羅美路欲救無從。

不過，僅過2分鐘，連格變身英雄，接應桑馬達傳送，單刀射入扳平1比1。完場前2分鐘，又係桑馬達助攻，由安東尼馬迪爾近門射入，反勝2比1。

連格連續2場入波，表現有改善，但曼聯名宿史高斯表示，蘇斯克查仍然想出售呢位中場，佢話：「如果蘇斯克查仲想畀連格機會，應該畀佢踢足90分鐘，但佢踢咗60分鐘就被換走，我覺得應該會出售佢，事實上，連格留隊根本難有出場機會，如果佢轉投中型班球隊，好似愛華頓、韋斯咸，就可以成為主力。」

曼聯將於8強遇上丹麥球隊哥本哈根，連格無論想爭取留隊，或者博其他球隊簽佢，都要把握歐霸盃上陣機會，好好表現自己。