盧卡古入夠30球！國米打爆「基」

周四(6日)凌晨歐霸盃16強，國際米蘭同基達菲喺中立場一戰定生死，結果國際米蘭憑盧卡古、基斯甸艾歷臣各入1球，贏2比0，打入8強。

盧卡古今季各項賽事已經累計入30球，成為國米近22年第4位獲此成績嘅球員，國米教練干地更加指呢位27歲比利時國腳仲進步潛力。

由於受新冠肺炎影響，國際米蘭對基達菲仲未踢首回合賽事，所以由原本兩回合，改為中立場一場決勝負。上半場33分鐘，國米後衞巴斯東尼大腳長傳，盧卡古利用強壯身驅力壓對方守衞，殺入禁區後冷靜射入，佢今季各項賽事上陣48場，累積入30球，職業生涯單季入球首次達「30+」。

踢到下半場中段，國米中堅高甸禁區內犯手球，被吹罰12碼，但後備上陣嘅基達菲前鋒佐治摩連拿主射唔中目標，白白錯過扳平黃金機會。

反觀，同樣係後備上陣嘅國米中場基斯甸艾歷臣，只係踢咗1分鐘就入波，為國米奠定2比0勝局，國米將於8強出戰利華古遜對格拉斯哥流浪嘅勝方。

賽後國米教練干地大讚盧卡古：「盧卡古仲有提升空間，佢係1位非典型前鋒，身體質素非常好，同時擁有極高速度，可以喺關鍵時刻入波。」盧卡古今場除咗入波之外，仲有1次關鍵傳球、2次扭過對手、1次解圍、1次搶截，表現非常全面，抵佢被評為全場最高分球員。