今日焦點：西維爾半和抗羅馬

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周四深夜歐霸16強大戰，西甲勁旅西維爾將於德國中立場，面對意甲代表羅馬。

受新冠肺炎疫情影響，今場16強對決改以一戰定勝負，容許雙方犯錯嘅空間更少，肯定踢得更保守。

西維爾踢法就不嬲穩陣，今季西甲只失過34球，比2哥巴塞隆拿仲少，而且近6場賽事有5次都成功保住清白身，防守能力出色。

西維爾近4場歐霸半場都同對手打和，呢場料兩軍開局，都會踢得比較謹慎，半場和值得再追。

賽事直播表

周四4:00pm 澳職 阿德萊德聯 Vs FC悉尼

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615

周五0:55am 歐霸盃 利華古遜 Vs 格拉斯哥流浪

myTV Gold 303、Now 643、有線656及616

周五0:55am 歐霸盃 西維爾 Vs 羅馬

Now 644、有線661及601

周五3:00am 歐霸盃 巴素利 Vs 法蘭克福

Now 644、有線661及601

周五3:00am 歐霸盃 狼隊 Vs 奧林比亞高斯

myTV Gold 303、Now 643、有線656及616

周五8:00am 美職 奧蘭多城 Vs 明尼蘇達聯

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615