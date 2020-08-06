【官宣】曼城極速第2簽！打造防線新支柱

曼城繼簽入華倫西亞新星費倫托利斯之後，又宣布收購咗般尼茅夫中堅尼敦阿基，雙方簽約5年，據悉轉會費為4100萬鎊。曼城獲得呢位25歲荷蘭國腳加盟，領隊哥迪奧拿下季就唔再為防線人腳煩惱。

外型酷似荷蘭名宿古列治嘅尼敦阿基2011年由飛燕諾青年軍轉車路士青年軍，但佢獲提升上車仔一隊後，不獲重用，更被當成「人球」，先後被外借去雷丁、屈福特、般尼茅夫，3年前被般尼茅夫以2000萬鎊買斷。

尼敦阿基今季英超上陣29場入2球，表現非常全面，獲得多支球隊垂青，包括早前曾傳出曼聯都想佢簽，結果被曼城捷足先登。

尼敦阿基接受曼城官網訪問時，立即大賣口乖：「曼城係1支頂級球隊，擁有好多世界級球員，來到呢度係我嘅夢想，哥迪奧拿係1位舉世矚目領隊，佢嘅戰術風格好吸引，我會盡力為球隊贏得所有冠軍。」

自從高柏尼離隊之後，曼城一直缺少1位可靠中堅，拿樸迪、史東斯經常受傷，往往要防中費蘭甸奴客串中堅，導致防線不穩，成為曼城失落今季英超冠軍嘅主因，依家簽入尼敦阿基，大大提升下季爭標本錢。