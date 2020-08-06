體院證實一名外判清潔工初步確診新冠肺炎

香港體院學院周四（6日）證實，一名外判清潔員工昨晚初步確診新冠肺炎，目前正由衛生防護中心跟進個案。雖然聲明強調體院屬「低風險環境」，但仍會即時為留宿運動員和教練團體進行病毒測試，最快明晚（7日）公布結果。

位於火炭的體院於7月29日起因應香港爆發第三波疫情再度實施「封院令」，暫定8月11日結束，期間留宿體院的運動員和教練不得離開體院。惟相關措施未有限制非於宿舍居住的員工。體院發聲明表示，一名外判清潔員工昨晚初步確診新冠肺炎，其未有任何病徵，而所有與其密切接觸的同事已安排接受14日隔離檢疫，體院亦於今晨安排專業清潔公司進行全面清潔及消毒。

經過體院醫學顧問專家評估，由於該名員工工作期間佩戴完整個人防護裝備，包括口罩、面罩或眼罩及手套，體院表示訓練基地現屬低風險環境。但為保障運動員及員工安全，體院今日會安排所有正參加封閉式訓練營的留宿運動員及教練團隊進行病毒測試。

體院社區關係及市務總監李忠民表示，最快明晚、最遲周六會有測試結果，並強調已有備案應對各種情況：「我們已與醫學專學家討論過所有情況，亦已準備好預案。」他續指所有留宿運動員都可以離開體院，但在封院期間，需接受病毒測試方可返回體院練習。體院現時有精英及殘奧項目，共16個項目、約230名運動員、70名教練及運動科學人員留宿。「牛下女車神」李慧詩、「女飛魚」歐鎧淳、長跑運動員姚潔貞、港乒一哥黃鎮廷及一姐杜凱琹等皆在內訓練。

目前身處體院的香港羽毛球一哥伍家朗表示暫未有計劃搬離體院：「暫時沒有非常擔心，但都希望大家的擔憂不要成真。我暫時未有計劃搬走，會繼續留在體院訓練。」被問到體院有否定期為運動員進行病毒測試，他則指「一般都是有病徵先做」。