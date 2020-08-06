比莉絲曾受歧視　登封面顯示黑魅力

東京奧運因疫情關係推遲一年至2021年，不少運動員的備戰計劃亦因而有變。美國體操隊「黑珍珠」比莉絲，早前表示收到延遲消息後落淚，且未決定會否參加，一度令外界揣測她有退役念頭，惟日前接受訪問時表示疫症下體操隊訓練如常，相信大家很大機會於東京奧運再次見到她的風采。

「現在的訓練強度更高、比以前更辛苦，但知道我有機會於2021年東京奧運為國家爭光，成為我每天努力訓練的原因！」疫情下人人自危，比莉絲表示體操隊訓練時亦做足防疫措施：「全隊無論是運動員、教練或工作人員進出都要戴口罩，我們訓練時亦不會脫下口罩，而且每節訓練完畢都會把場地消毒，以保障全員健康！」

於里約奧運奪得4金1銅，當時只有19歲比莉絲風頭可謂一時無兩。她早前登上雜誌封面，拍下一輯極具女人味的照片，足見比莉絲已不是當年那個見到偶像會尖叫小女孩。比莉絲於訪問亦提及美國的「Black Lives Matter」運動，指自己屬幸運一群，僅試過一次因膚色問題被一名運動員惡言相向，更表示不少有色人種運動員每天都飽受歧視，而她時刻提醒自己要為年輕運動員作榜樣。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！