阿仙奴呻窮 　出聲明裁55位職員

新冠肺炎疫情影響各地球會生計，高度商業化的英超當然亦受到衝擊，作為英國當地乃至全世界最受歡迎的球會之一，阿仙奴無可幸免陷入困境。

近日「兵工廠」會方就發出公開信，解釋球會現時所要面對的苦況，更建議要裁員，為球會財政狀況紓困，不過就會繼續對男子隊作投資。

阿仙奴於公開信中，提到球會因疫情關係收入大減，當中包括電視轉播費、比賽日門票及商業活動等收益，更預期情況會持續到2020/21賽季。

包括英超在內，英格蘭當地足球賽事於3月份開始停擺，令球會收入驟減之餘，會方更要向4場閉門主場賽事中原本有購票的球迷退款，每場金額超過200萬英鎊。

據阿仙奴球迷基金會預測，如果2020/21全季賽事都要繼續閉門作賽，會方將損失高達1億4400萬英鎊。

早前阿仙奴拒絕接受政府抗疫援助，堅持向球會正職員工發放工資，但最終依然建議裁員55人，會方表示這個決定是經過慎重考慮，現時建議呈交後，將經過30日諮詢期。

雖然如此，但「兵工廠」對一隊職、球員的投入將不會停止，近日加比爾馬天尼利和布卡約沙卡兩位小將，都成功和球隊簽下新約，現時阿仙奴亦著手與前鋒奧巴美揚續約，預計屆時這位球隊頭號射手周薪將高達25萬鎊。