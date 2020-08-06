咩玩法？皇馬揀停賽拉莫斯　都唔揀巴利

西甲王者皇家馬德里，將於周六(8日)凌晨歐聯16強次回合作客曼城，首回合落後1比2 嘅「銀河艦隊」，呢場必定希望扭轉乾坤，不過主帥施丹就選擇將占士洛迪古斯同加里夫巴利排除於大軍名單之外，相反呢場停賽嘅隊長沙治奧拉莫斯，就有隨隊出征，睇嚟施丹對兩位球星嘅耐性已經耗盡。

加里夫巴利今季聯賽出場僅16次，其中復賽後11場比賽只上陣2次，今季西甲2個入波同3次助攻嘅尷尬成績，都同呢位威爾斯人嘅高薪不成正比。

雖然巴利同皇馬仲有兩年約，但呢位威爾斯國腳似乎已經冇乜心機為「銀河艦隊」效力，問題係天價薪酬待遇，令唔少潛在新東家都對引入加里夫巴利望而卻步。

呢場大戰施丹寧願帶埋因停賽，肯定冇份踢嘅隊長沙治奧拉莫斯，提升球隊士氣，都要將威爾斯人留喺西班牙，就知施丹已經對加里夫巴利失去信心。

雖然夏薩特有份入選大軍，但西班牙《馬卡報》就透露呢位比利時球星依然有傷在身，其正選位置隨時會畀雲尼斯奧斯祖利亞頂替。

另外，主帥施丹今仗亦會將進攻希望，擺咗頭號射手賓施馬同馬高阿辛斯奧身上，希望早早取得入波。

皇馬大軍名單

門將：泰拔高圖爾斯、艾路拿、艾拔圖

後衞：丹尼爾卡華積、艾達米列達奧、沙治奧拉莫斯、華拉尼、拿祖費南迪斯、馬些路、費蘭特文迪、查維靴南迪斯

中場：卻奧斯、莫迪歷、卡斯米路、費達歷高華維迪、艾斯高、夏薩特、馬高阿辛斯奧

前鋒：賓施馬、雲尼斯奧斯祖利亞、盧卡斯華斯基斯、盧卡祖域、巴謙戴亞斯、洛迪高高斯