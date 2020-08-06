「巫師」世桌賽一Q清枱　上一次竟然係...

「巫師」魔法靈驗，世桌賽驚現147！四屆冠軍希堅斯周四在克魯斯堡劇院閉門惡鬥16強，面對Kurt Maflin即使形勢落後，但「巫師」並不甘於捱打狀態，反而在第12局把握機會起Cue，成功清枱造出個人職業生涯第10次「147」滿分！原來世桌賽對上一次出現「147」已是8年前的事，由名將亨特利創下。

這相信是疫情爆發及桌球復賽以來，令球迷最High的一幕。希堅斯當時落後局數4比7，他打進第一顆紅球後，便圍繞黑波進攻，而且手風甚順直至一個個顏色波也應聲入袋，其實最後關頭打「Pink」時他似有少許緊張，攻入後再瞄準黑柴，成功擊中清枱後，這位45歲老將右手握拳慶祝一下，綻放出滿意的笑容，接着再與對手Kurt Maflin及裁判「撞手踭」慶祝，追近至5比7。

這是希堅斯第10次「147」，在世界桌球巡迴賽事中，他累積的滿分次數排名第3，僅次於奧蘇里雲（15次）及亨特利（11次）。世桌賽設有147獎金，如最終沒有其他球手拿下147的話，希堅斯可獨得合共5.5萬鎊（約55萬港元）的147及最高一棒度數獎金。

歷史上，首個有紀錄的147由名宿戴維斯於1982年的經典桌球賽中寫下。而歷來最快的一Q清枱，則由奧蘇里雲於1997年的世桌賽中造出，他對派斯一仗中，花了5分20秒完成創舉。至於香港桌球一哥傅家俊也有5次滿分紀錄，在排行榜列第8名。