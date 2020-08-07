狼隊相隔48年再入歐戰8強！神鋒創球王數據

周五(7日)凌晨歐霸盃進行餘下4場16強賽事，其中英超奇兵狼隊憑魯爾占美尼斯射入12碼，主場以1比0擊敗奧林比亞高斯，兩回合合計贏2比1，相隔48年之後，再次入歐洲賽8強，將會同西甲勁旅西維爾爭入4強！

雙方首回合打和1比1，狼隊今場開波8分鐘，中場普丹斯博到12碼，由首席射手魯爾占美尼斯主射入網，呢位29歲墨西哥國腳效力狼隊以來，8次主射12碼全中，把握力達100%。

魯爾占美尼斯射入呢個12碼之後，佢今季各項賽事總共入27球及10次助攻，換言之，創造咗37個入球，追平曼城中場奇雲迪布尼，成為今季創造最多入球嘅英超球員之一。

身高1米90嘅魯爾占美尼斯近期獲得歐洲各大豪門垂青，盛傳曼聯及祖雲達斯都有意收購呢位神鋒，其中祖記希望簽入魯爾占美尼斯，作為C朗接班人，而曼聯領隊蘇斯克查亦想買1位正前鋒，將魯爾占美尼斯列為頭號目標。

據悉，狼隊原本索價至少6000萬鎊，曼聯同祖雲達斯瘋搶之下，魯爾占美尼斯身價勢必水漲船高。