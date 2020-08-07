歐霸8強全誕生！留名睇曼聯國米夢幻決賽

經過周五(7日)凌晨4場比賽之後，歐霸盃8強全部誕生，包括曼聯、國際米蘭、狼隊、西維爾、利華古遜、薩克達、哥本哈根、巴素利。值得留意，2大名牌曼聯同國際米蘭屬於唔同晉級線，兩隊有望合演「夢幻決賽」。

8強對賽形勢之中，最受球迷關注一定係曼聯，佢哋將會遇上丹麥球隊哥本哈根，雙方曾於2006年歐聯分組賽交過手，當年曼聯主場贏3比0，作客輸0比1，以紅魔鬼今時今日嘅強勢，要過呢關應該唔難。

同為上線嘅另一支英超球隊狼隊將會迎戰西維爾，西維爾曾經5次捧歐霸盃，屬於史上最多，堪稱「歐霸專家」，狼隊能否再晉一級，實在有疑問。

下線方面，國際米蘭對利華古遜一定有激鬥，晉級一方，就好大機會入決賽，因為4強對手無論係薩克達或者巴素利，應該都唔難踢。作為球迷當然希望睇到國際米蘭同曼聯踢決賽，到時國米3位前紅魔球員盧卡古、阿歷斯山齊士、艾舒利楊格就有機會一齊倒戈。

值得一提，由於受新冠肺炎影響，今屆歐霸盃8強至決賽將會安排喺德國中立場舉行，採取一戰定勝負形式，而非以往嘅主客兩回合制。

歐霸盃8強對賽形勢

上線

狼隊Vs西維爾

曼聯Vs哥本哈根

下線

國際米蘭Vs利華古遜

薩克達Vs巴素利