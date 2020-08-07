世界一哥被魔咒纏擾　想闖關要追10局

世界一哥卓林普在世界桌球錦標賽要爭取衞冕似乎有點阻滯，次圈遇上中國超級新星顏丙濤在首節落後，卓林普想打破「克魯斯堡衞冕魔咒」就要在餘下17局贏得10局，才可向冠軍目標進發。

現年20歲零6個月的顏丙濤打得相當主動，第二局就轟出一cue133，隨後再「起迫」打出兩cue90+，連贏四局以5比3結速首節，今晚及凌晨再爭逐第二及第三節，第二輪賽事採用25局13勝，顏丙濤多取8局就可以躋身8強，挑戰成為史上最年輕的世界冠軍；而這個紀錄目前由桌球皇帝亨特利所保持，他於90年以21歲零4個月之齡成為史上最年輕的桌球世界冠軍。

至於早前剛轟出147的「巫師」希堅斯，這個歷史未能為他帶來特別的「法力」，力戰下最終以11比13不敵世界排名43的馬芬，16強被淘汰，這位四屆世界冠軍過去近三屆均能躋身決賽，今屆賽事就要早點回家。

另一場值得關注的是前一哥沙比對泰國新星沙安簡一戰，三屆世界冠軍的沙比首節領先5比3，但日前爆冷篤走梅菲的沙安簡愈戰愈勇，力追至8比8完成第二回合，雙方將於今晚深夜再碰頭，看看沙安簡可有「超能力」變身為「巨人殺手」。

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