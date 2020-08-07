皇馬絕地反擊！擺大個頭賭一鋪

奪得歐聯錦標次數最多嘅皇家馬德里，周六(8日)凌晨歐聯16強次回合作客曼城。皇馬首回合落後1比2，唔想畀一支從未攞過冠軍嘅球隊淘汰，次回合作客一定會採取主動，施丹帶隊歐聯作客勁旅唔會龜縮，而且佢哋近15場歐聯兩回合淘汰賽全開3球或以上，2.5球入球大熱得有道理。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周六凌晨3時直播）

呢個球員總身價超過200億港元嘅對碰，皇馬喺首回合憑艾斯高先打開紀錄，但曼城靠加比爾捷西斯及奇雲迪布尼連下兩城，領先2比1嚟到次回合。形勢上皇馬冇得諗，今場一定要攻，好彩嘅係「銀河艦隊」主帥施丹一向唔怕喺作客情況下同強隊對攻，前屆皇馬喺佢帶領下高舉「大耳朵盃」，淘汰賽階段作客先後以2比1擊敗巴黎聖日耳門、8強贈祖雲達斯3蛋，以及4強2比1擊敗拜仁慕尼黑。

皇馬隊長沙治奧拉莫斯停賽，後防嘅華拉尼、艾達米列達奧同丹尼爾卡華積回防速度不及曼城幾名中前場球員，因此施丹需要利用前場攻擊能力，減低對後防壓力，夏薩特、卡斯米路及卻奧斯都有相當用波能力，尤其曾經效力車路士嘅夏薩特對曼城後防相當熟悉，肯定會為曼城後防帶嚟麻煩。

銀河艦隊歐聯旺入波

曼城形勢上佔一定優勢，但只要今仗畀皇馬攻入第1球，成個局面會完全改變，所以面對攻力強橫嘅皇馬，曼城集中防守未必有着數。今仗「藍月亮」主帥哥迪奧拿會繼續起用首回合兩名入球功臣之餘，具速度及射術嘅邊路球員史達寧同馬列斯亦會正選上陣，一於同皇馬死過，加上皇馬近15場歐聯兩回合淘汰賽，全開3球或以上，今場肯定係一場入球騷，誠意推介中位數2.5球入球大。