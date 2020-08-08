C朗入2球都救唔番祖記　歐聯16強出局

周六(8日)凌晨歐聯16強次回合，祖雲達斯雖然有球星C朗梅開二度，但因為被判罰1球具爭議性12碼，僅能主場以2比1擊敗里昂，兩回合合計打和2比2，里昂憑作客入球優惠晉級8強。

今場開波10分鐘就出現影響戰局最關鍵一幕，當時里昂中場艾奧亞殺入禁區，被祖雲達斯中場賓坦古亞鏟跌，球證薛威拿吹罰12碼。不過，從慢鏡所見，賓坦古亞鏟到波在先，唔算犯規，但薛威拿透過耳機通訊，同VAR裁判傾完之後，仍然堅持判決，里昂由迪比主射入網，祖記近21年首次於歐聯淘汰賽主場失12碼。

祖雲達斯首回合輸0比1，加上今場被對手取得作客入球，必須入3球先至可以晉級，臨完上半場，祖記中場比真歷主射罰球，省中禁區內排人牆嘅迪比手臂，薛威拿又吹罰12碼，今次輪到C朗主射入網扳平1比1。

踢到60分鐘，C朗射入世界波，祖記反超前2比1，教練沙利亦換入保羅戴巴拿加強攻力，以為有望入多1球，點知呢位阿根廷國腳上陣僅13分鐘就傷出，打亂部署，最終維持2比1賽果，祖雲達斯16強止步，亦係球隊史上首次於歐洲賽淘汰賽階段被法甲球隊踢走。

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