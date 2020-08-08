「黑哨」球證有前科　兩球12碼都唔應該判

歐聯16強次回合，祖雲達斯主場對里昂，德國球證薛威拿向兩隊各判罰1球12碼，都存在極大爭議，直接改寫賽果，令呢位曾經捲入假波案嘅球證，再次成為焦點人物。

開賽10分鐘，薛威拿首先吹罰被祖雲達斯中場賓坦古亞鏟跌里昂中場艾奧亞，但其實賓坦古亞踢到波在先，最令人費解係佢只係用耳機通訊，同VAR裁判溝通，並冇過行去場邊睇VAR片段，就認定賓坦古亞犯規。

至於吹罰里昂前鋒迪比犯手球，亦係非常勉強，當時比真歷主射罰球，的確省中迪比手臂，但呢位荷蘭國腳將手放胸前，手部並冇動作攔截皮球，所以有輿論認為薛威拿可能基於「補償原因」，畀返個12碼祖記。

問題係里昂獲得12碼，取得作客入球，影響力更加大，令到祖記必須入3球，先至可以晉級。如果薛威拿兩次都冇吹12碼，祖記贏1比0，雙方就要踢加時，邊隊晉級仍然係未知之數。

39歲嘅薛威拿曾於2005年捲入德乙假波案，一度被罰停賽6個月，祖雲達斯上屆歐聯16強首回合，作客0比2不敵馬體會，就係由薛威拿執法，估唔到再次畀佢吹死。

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