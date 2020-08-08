筍盤360：光輝強勢取「勝」
2020年08月08日 11:00
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(Getty Images)
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各位大家好，歡迎收睇筍盤360，星期六市場焦點，當然係澳職獨腳戲，珀斯光輝對墨爾本勝利。
勝利肯定冇份踢季後賽，上場仲輸畀包尾嘅中岸水手，聯賽5連敗，走勢持續向下。
相反，光輝上場擊敗西悉尼流浪者，復賽後取得2勝2負，同復賽前相比，明顯從谷底反彈。光輝爭入季後賽仲未絕望，戰意遠勝冇晒目標嘅勝利，主勝值得持有。
※法達斯維
賽事直播表
周六3:00pm 澳職 珀斯光輝 Vs 墨爾本勝利
myTV Gold 301、Now 638、有線654及614
周六5:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 浦和紅鑽
有線661及601
周六5:00pm 日職 清水心跳 Vs 北海道札幌岡薩多
有線664及604
周六6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 柏雷素爾
有線662及602
周六7:00pm 韓職 FC大邱 Vs 全北汽車
無綫85台
周日3:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 拿玻里
myTV Gold 303、Now 643、有線656及616
周日3:00am 歐聯 拜仁慕尼黑 Vs 車路士
Now 644、有線661及601