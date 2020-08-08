C朗近10年首次無緣歐聯8強！無癮想走人

祖雲達斯繼上屆歐聯8強止步後，今屆更加16強就出局，亦係球星C朗自2009/10年球季之後，首次無緣歐聯8強，盛傳呢位葡萄牙球星感到非常無癮，再次傳出佢可能離隊，最大機會轉投巴黎聖日耳門。

C朗對上1次歐聯16強被踢走，對手都係里昂，當年佢效力皇馬，「銀河艦隊」首回合作客都係0比1不敵里昂，次回合主場打和1比1，C朗今次遭遇真係似曾相識，相隔10年又喺16強被里昂淘汰。

C朗今場亦有唔少收穫，佢第36次喺歐聯梅開二度，領先美斯3次，個人歐聯入球紀錄增至130球。C朗射入世界波，亦令佢喺歐聯禁區外入球增至19球，超越美斯，排第1位。

C朗今場再次喺里昂身上取得入球，令佢成為歐聯史上第3位代表3支唔同球隊，都可以攻破同1支對手大門嘅球員，

雖然C朗個人成績亮麗，但佢始終希望再嘗歐聯冠軍滋味，祖記上屆歐聯8強出局後，當時已傳出C朗不滿球隊增兵政策，而想離隊，今屆16強出局，令佢更加無癮。

咁啱早前《法國足球》爆料指C朗有意加盟巴黎聖日耳門，同尼馬、基利安麥巴比拍住上，更加有機會為第3支球隊奪取歐聯冠軍，所以令人懷疑祖記今次出局，將進一步加強C朗離隊決心。

祖雲達斯會長安迪亞阿尼利都聞到味，立即出來話，C朗下季會留隊。不過，如果呢位葡萄牙巨星想走人，恐怕好難有人阻到佢。