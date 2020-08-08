基沙文及時傷愈！巴塞出齊MSG

周日(9日)凌晨續演兩場歐聯16強次回合大戰，當中巴塞隆拿主場迎戰拿玻里。首回合各一言和，巴塞前鋒基沙文及時傷愈，夥拍美斯同蘇亞雷斯攻堅火力全開，佢哋為免今季四大皆空，主場出戰必搏甩髀；拿玻里想出線一定要爭取入球，焗攻下形勢更危，捧番主勝啱數。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周日凌晨3時直播）

首回合喺2月尾舉行，當時巴塞憑基沙文建功逼和拿玻里1比1，兼取得1個作客入球。呢名法國前鋒其後不時受傷，甚至錯過西甲煞科，好彩已告傷愈，今仗可同美斯及蘇亞雷斯重組「MSG」鋒線。巴塞隊長美斯唔單止以25球連續4季奪得西甲金靴，更交出21次助攻，打破單季西甲助攻最多紀錄，場上威脅力仍然不容小覷。

恩斯治尼上仗拉傷

拿玻里今季意甲令人失望，僅以第7名衝線，但就擊敗祖雲達斯勇奪意盃，中途接手嘅主帥加度素叫有交代。早前聯賽煞科戰對拉素，拿玻里照樣強陣出擊贏3比1，可惜隊長恩斯治尼喺末段疑似拉傷肌肉即時退下火線，今仗就算趕及復出，狀態都有影響，況且拿玻里今場形勢被動，一定要入到波先有機會晉級，焗攻下隨時出醜。

何況巴塞嘅「魯營威力」非常犀利，近12場歐聯淘汰賽主場賽事，豪取11勝1和未輸過，包括贏過利物浦、曼聯及車路士等勁旅，拿玻里焗攻隨時正中下懷。加上巴塞今季聯賽屈居亞軍，西盃亦已出局，歐聯成為佢哋捧盃最後希望，唔想冇盃落袋必定搏盡，挾主場之利可贏波入8強。