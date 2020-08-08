紅軍鎖定諾域治新星　勢打造成羅拔臣2.0

足球博彩神器，每日重心提供盡在《彩報》：

諾域治雖然在英超以包尾完成賽季，下季需要降落英冠作戰，不過卻幫助不少年青球員成功上位，包括左後衞查馬李維士，甚至連今季冠軍利物浦亦睇中這位小將的潛力，希望將他打造成第2個安德魯羅拔臣。

據報利物浦已經初步向諾域治提出1,000萬鎊轉會費，不過卻被以價錢太低為理由而拒絕，諾域治希望可以從這名22歲左閘收回2,000萬鎊。

查馬李維士來自北愛爾蘭，上季英超上陣28場，交出1次助攻，而他與「金絲雀」的合約要2023年才到期，因此球隊並不急於把他出售。不過北愛爾蘭主帥波歷克勞夫卻與「金絲雀」唱反調，他認為這位國家隊新星應該馬上轉會：「可能有人會話佢去利物浦唔會出到場，但如果佢每日都同優秀球員訓練，加上有高普執教，將會進步好快。」相信查馬李維士在來季繼續留在「金絲雀」的機會並不大。

利物浦向來善於向降班球隊埋手，陣中左後衞安德魯羅拔臣就是最佳例子。「紅軍」當年以800萬鎊將他從侯城簽下，羅拔臣目前亦成為歐洲最佳左閘之一，因此形容「紅軍」要將查馬李維士打造成另一個安德魯羅拔臣，絕對不出奇。