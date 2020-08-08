沙利技窮成罪人　忍無可忍終被炒

祖雲達斯喺歐聯16強出局，教練沙利可謂責無旁貸，終於喺周六（8日）晚上官方宣布，正式將佢炒魷魚，結束1季執教「斑馬兵團」生涯。沙利雖然領軍蟬聯意甲冠軍，但只領先亞軍國米1分已為人詬病，意盃決賽又輸畀拿玻里，佢帶隊打咗52場，取得34勝9和9負，勝率只得65%，而且最大目標歐聯出局，又同C朗等球星唔妥，食無情雞亦無話可說，有傳拉素教練施蒙尼恩沙基，以及前熱刺主帥普捷天奴可能接手。

講番歐聯對里昂場波，祖記成場比賽進攻其實都冇form，前線三叉戟C朗、希古恩及貝拿迪斯治各自為戰，所入2球其中1球係球證疑似誤判嘅12碼，反超前1球就係C朗嘅神來之筆，完全贏個人質素。

C朗射入反超前1球時只係下半場15分鐘，連補時其實仲有超過30分鐘畀佢哋爭取第3球，不過沙利唔只冇Plan B，而且仲要派賽前有傷在身嘅保羅戴巴拿落場搏殺，結果戴巴拿71分鐘入替、84分鐘又再觸傷舊患被換出，明顯係「蜀中無大將」，勉強負傷上陣，見到戴巴拿離場時及完場後都眼濕濕，認真陰功，呢個畫面充分印證沙利嘅庸碌無能，祖記為咗留住C朗，炒沙利亦無可厚非。