繼續正選！陳俊樂望球隊盡快開齋

港足代表陳俊樂周日（9日）晚上8時，將繼續代表廣州富力，出戰對江蘇蘇寧的中超賽事。主帥雲邦賀斯賽前指，對球員在頻密賽程下的體能狀態感擔憂，又透露丹比利仍因傷缺陣，但外援杜錫、沙巴今仗有望復出，助富力爭取今季首場勝利。

廣州富力上周三（5日）在中超A組賽事，憑沙希域攻入富力生涯第100球，逼和河南建業1比1，終止2連敗兼取得今季第1分。香港球員陳俊樂連續3場擔正，上仗戰至77分鐘才退下火線。主教練雲邦賀斯賽後評「樂仔」表現理想、跑動積極，整體發揮較上季進步。

周日（9日）晚上8時，富力將續在大連賽場，挑戰小組次名的江蘇蘇寧，雲邦賀斯在賽前記者會中披露，比利時中場丹比利今仗因傷作壁上觀，惟塞爾維亞中堅杜錫、以色列翼鋒沙巴正式歸隊，有望復出為球隊爭取打開勝利之門。不過，他認為球員需要在5日兩賽，無疑對體能消耗較大，今場對擁有前薩克達攻中泰斯拿、意大利前鋒艾達等球員的江蘇蘇寧，將會是對富力的一大考驗。

「樂仔」接受本報訪問時稱，對上場未能助球隊贏波感不值，並自評表現不錯：「上場根據戰術要求打後咗，但都有2腳射門，覺得自己表現唔錯，但當然仲有好多進步空間，希望可以盡快幫球隊贏波。」