英超官方最佳球員 紅軍3子圍剿迪布尼
2020年08月09日 00:15
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英超最佳球員候選人（英超官網圖片）
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2019/20年度英超球季已圓滿結束，英超官方日前公布各個個人獎項候選名單，其中7位侯選英超最佳球員入面，聯賽冠軍利物浦獨佔3席，包括早前已經獲選為FWA英格蘭足球先生嘅隊長佐敦軒達臣、塞爾加爾前鋒沙迪奧文尼及英格蘭右閘阿歷山大阿諾特；至於剛助曼城打入歐聯8強嘅比利時中場奇雲迪布尼係另一熱門，其餘仲有排神射手榜頭2位嘅李斯特城前鋒占美華迪、修咸頓射手丹尼艾格斯同般尼門將尼克普比。
21歲嘅阿歷山大阿諾特同時入選今年新增設嘅「英超最佳年輕球員」，佢嘅對手包括曼聯三叉戟拉舒福特、安東尼馬迪爾及格連活特，另外由曼聯外借錫菲聯嘅守門員甸恩軒達臣亦有份入選，其他候選人仲有車路士孖寶美臣蒙特、基斯甸普列錫及維拉隊長基亞利殊。
至於最佳領隊獎項就由利物浦高普、車路士林柏特、李斯特城羅渣士及錫菲聯韋達爭奪。最佳入球就由過去9個月嘅每月金球中選出，其中奇雲迪布尼個人獨佔2球，另外仲有孫興民上年12月對般尼嘅「千里走單騎」入波。大家可到英超官網進行投票：https://www.premierleague.com