美斯1扭3轟入世界波！巴塞連續13年入8強

周日(9日)凌晨歐聯16強次回合，巴塞隆拿主場以3比1擊敗拿玻里，兩回合合計贏4比1，連續13年晉身歐聯8強，刷新球隊保持嘅紀錄。巴塞巨星美斯今場盡顯球王本色，表演看家本領，扭過3位對手，射入世界波。

開波90秒，拿玻里前鋒梅頓斯射中柱唔入，巴塞大難不死，果然有後福，由中堅基文迪朗格勒頂入角球，打開紀錄。

踢到23分鐘出現最精彩一幕，美斯右路個人突破，殺入禁區，扭過3位拿玻里球員，即使期間被對手推到失去平衡，佢都可以臥地起腳射入。

美斯之後仲射入1球，但被球證吹罰犯手球在先，慘食詐胡，但呢位33歲阿根廷球王並未罷休，上半場補時1分鐘博到12碼，由蘇亞雷斯主射入網，領先3球。

雖然拿玻里喺上半場補時5分鐘，由恩斯治尼射入12碼，但下半場雙方都冇波入，巴塞順利晉級8強，將會遇上德甲班霸拜仁慕尼黑。

美斯今場入波意義重大，拿玻里成為佢出戰歐聯以來，攻入嘅第35支唔同球隊，超越C朗嘅34隊，排第1位。美斯平均1場歐聯入0.81球，成為賽事史上入球率第2高嘅球員，僅次於迪史堤芬奴嘅0.84球。