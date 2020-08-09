倫敦慘劇再現！拜仁狂炒車路士

周日(9日)凌晨歐聯16強次回合，拜仁慕尼黑即使首回合贏3球，都毫不留情，主場以4比1大炒車路士，兩回合合計狂勝7比1，令車仔遭受英超球隊喺歐聯淘汰賽史上第2大敗仗，繼3年前阿仙奴之後，再次出現「倫敦慘劇」。

開波10分鐘，拜仁射手羅拔利雲度夫斯基單刀殺入禁區，被車仔門將韋利卡巴尼路撲跌，原本旁證示意越位，但經過VAR檢視後，改判12碼，羅拔利雲度夫斯基親自主射入網，呢位波蘭國腳跟住助攻比列錫射入，領先2球。

車路士臨完上半場由譚美阿巴謙入波追番1球，但下半場仍然係拜仁嘅世界，哥倫天杜利素、羅拔利雲度夫斯基各入1球，大勝4比1，將於8強對巴塞。

羅拔利雲度夫斯基今場入2球及1助攻，認真犀利，佢今季各項賽事為拜仁上陣44場入53球，效率非常驚人。佢今屆7場歐聯射入13球排射手榜第一，並成為史上第4位連續7場歐聯入波嘅球員。

呢位即將32歲嘅前鋒亦以66個入球，超越賓施馬，成為歐聯史上入波第4多嘅球員，如果單計淘汰賽，「羅拔仔」入咗22球，僅次於C朗(65球)同美斯(41球)。

拜仁繼2016/17年球季歐聯16強，兩回合合計大炒阿仙奴10比2之後，令車路士遭受英超球隊喺歐聯淘汰賽史上第2大敗仗，拜仁今屆分組賽亦贏過熱刺7比2，注定係倫敦球隊嘅剋星。車路士今季各項賽事，平均每場失1.64球，亦係近29年最多。