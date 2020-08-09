歐聯8強全誕生！巴塞鬥拜仁勝者為王？

經過周日(9日)凌晨2場大戰之後，今屆歐聯8隊全部誕生！最強戲碼一定係巴塞隆拿對拜仁慕尼黑，兩隊係8強之中僅有曾捧過歐聯冠軍嘅球隊，大賽經驗豐富，難怪被稱為「提早的決賽」，勝方大有機會贏到尾奪冠。

今屆歐聯8強之中，RB萊比錫、馬德里體育會、阿特蘭大、巴黎聖日耳門、曼城、里昂都未捧過冠軍，巴塞隆拿同拜仁慕尼黑分別各贏過5次冠軍。

歐聯一向係「老鬼」當道，甚至少出現「新王」，對上1次有球隊首次捧盃，已經係2012年嘅車路士，其後7屆分別由拜仁、巴塞、皇馬、利物浦壟斷，所以推斷巴塞對拜仁嘅勝方，將會成為今屆王者。

論表現，拜仁慕尼黑勝一籌，呢支德甲勁旅今屆歐聯8戰全勝，狂入31球只失6球，屬於歐聯史上第2長連勝紀錄，咁啱最長連續紀錄保持者係巴塞，佢哋2002至04年做出歐聯9連勝。兩隊同為第18次入歐聯8強，並列第一。

至於對賽成績方面，拜仁近年佔上風，雙方近5次交鋒，拜仁取得4勝1負，最經典一定係2012/13年球季歐聯4強，拜仁兩回合合計大勝巴塞7比0，最後亦成為冠軍。

不過，要留意巴塞隆拿對拜仁慕尼黑，晉級一方好可能遇上曼城，並唔易踢。今屆8強至決賽都安排喺葡萄牙里斯本中立場舉行，每場都係一戰定勝負，更加緊張刺激。

歐聯8強形勢

上線

RB萊比錫Vs馬德里體育會

阿特蘭大Vs巴黎聖日耳門

下線

巴塞隆拿Vs拜仁慕尼黑

曼城Vs里昂