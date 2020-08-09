晉級慘過坐監！曼聯入4強焗用爛場操練

由於受新冠肺炎疫情影響，今屆歐霸盃8強至決賽，將會安排喺德國舉行，以一戰定勝負，取代以往主客兩回合制，最多球迷關注嘅曼聯將會喺科隆萊茵能量球場對丹麥球隊哥本哈根。

紅魔鬼備受睇好可以晉級，但如果佢哋打入4強，並唔一定有好日子過，根據英國《每日郵報》爆料，一旦曼聯晉級4強，將被安排喺第4級別球隊Fortuna Koln嘅球場操練，或者揀德丙球隊嘅球場操練，而且只能入住附近1間4星級酒店，同球隊以往出戰歐洲賽入住5、6星期豪華酒店，有天壤之別。

最慘係除咗去操練同比賽之外，球員都唔可以離開酒店，以免感染病毒，同坐監冇乜分別。如果曼聯可以一直殺入決賽，就有13日需要過呢種「與世隔絕」嘅日子。

不過，並非歐洲足協針對曼聯，而係4強球隊待遇都一樣，就算德甲球隊利華古遜打入4強，都要去距離主場20英里嘅杜塞爾多夫地區操練。

據悉，由於德甲球會嘅訓練設施要為下季開鑼做準備，唔提供畀其他球隊使用。至於曼聯今場8強對哥本哈根前，仍然可以喺科隆萊茵能量球場訓練。