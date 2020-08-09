9分半靚片賀壽！費達拿的39項神級紀錄

網壇傳奇費達拿剛於周六(8日)渡過他39歲的生日，這位長青樹近年因為傷病已經減少了比賽，而遇上新冠肺炎及受傷患困擾，費達拿早前已宣布今年提早「收咧」，並進行膝蓋手術。不過，這位目前在世界TOP100最年長的球星，收到數以萬計的球迷送上生日祝福，而ATP（男子職業球員總會）亦在官網以「頭條新聞」為這位瑞士天王賀壽兼致敬。

ATP特別製作一段長達9分半鐘的精華片段，有39個關於費達拿的比賽場外場內，激情、緊張、搞笑及溫馨等的鏡頭，不論你是否為費達拿的支持者，都可欣賞一下，為處於因全球疫情肆虐的陰霾下，帶來一點正能量。

細數39個費達拿生涯的統計，回億一下這位網壇經典的紀錄：

39-他擊敗祖高域(23)及拿度(16)的總數

38-紀錄性奪得38個ATP巡迴賽的獎項，當中包括03-19年榮膺「球迷至愛球員」

37-於2019年37歲的他在杜拜賽贏得個人第100個錦標，再接近傳奇干納斯的109冠紀錄

36-這是他最近一次於2018年再做世界第一的歲數，成為了最年長的世界一哥

35-於2018年溫網及2007年美網，曾試過紀錄性性的連續35次發球得分

34-完勝TOP10球手費拿(17-0)及尤茲尼(17-0)，以不失一場擊敗對手

33-只差33場就可以超越傳奇球星干納斯的1274場勝的史上贏波最多紀錄

32-打足5盤取勝的數字

31-19個不同國家不同賽事的奪標數字

30-於03美網至11年澳網，30次連續成為大滿貫的頭二種籽

29-在三個不同賽事包括2004年溫網的奪標日子

28-28個ATP大師賽1000錦標

27-生涯大滿貫經歷的最長勝局

26-室內賽事冠軍

25-當年已奪500個巡迴賽冠軍

24-03至05年內連續24場闖決賽

23-04溫網至2010年澳網內，連續23次在大滿貫四強出現

22-距離他奪首個ATP冠軍(98年)已足足22年

21-03年21歲的他首奪溫網

20-大滿貫錦標總和

19-草地賽的冠軍數字，比起森柏斯還多9個

18-2000年時，18歲的他躋身個人首個ATP年終決賽

17-2017年澳網被列17號種子，當時膝傷痊愈回歸，最終奪標

16-單季贏得50勝的數字，也是一個紀錄

15-在04-06年間262場賽事中輸了15場

14-連續排世界TOP10的年份

13-1999年首個賽季的奪標場數

12-2006年單季贏得12項錦標

11-躋身大滿貫獲得亞軍的次數

10-05年溫網至07年美網，連續10次闖大滿貫決賽

9-再多9項錦標，可追平干納斯紀錄

8-溫網錦標數目；費達拿開始打網球的年齡

7-2006年在大滿貫首敗之前，已贏7項冠軍

6-ATP年終賽錦標

5-年終第一的次數

4-兒女的數目，他與愛妻擁有一對孖女及孖仔

3-於2004年，06及07年，單季奪3個大滿貫

2-有2項賽事他曾奪10次冠軍，包括瑞士巴塞爾室內賽及德國哈雷公開賽

1-紀錄性310個星期位列世界排名第1

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