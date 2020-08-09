【東體爭議】祖記請派路執教　等於嘥一季

祖雲達斯炒咗教練沙利，的確係眾望所歸，但聘請派路接手執教，就真係令人打咗個突，事關呢位41歲意大利名宿未有教波經驗，會方早前只係請佢回巢教U23青年軍，但依家突然要佢帶領一班球星比賽，恐怕力有不逮，祖記下季成績隨時大倒退。

祖記一向以保守、穩陣見稱，當全世界以為佢哋會請普捷天奴、干地等名帥，甚至搵阿里基回巢嘅時候，竟然提拔啱啱擔任U23青年軍教練10日嘅派路成為新帥，真係估佢唔到。

無可否認，派路球員時代屬於殿堂級人物，優雅踢法，有超卓組織力，的確似係做教練嘅材料。

不過，「似係」並唔一定「係」，歷史上好多出色球員退役之後擔任教練，成績都令人失望。遠嘅唔講，就以派路一班2006年為意大利捧世界盃冠軍嘅隊友來講，做教練之後，冇個交出成績，甚至可以話係「失敗者」。

當年意大利隊長簡拿華路近年只能喺中國搵食，佢6年前首度執教豪門廣州恒大，手上有一副好牌，都教唔掂，捱唔到1季就被炒，之後回巢領軍表現亦平平無奇。

而06世盃4強射死德國嘅「偉大左後衞」格羅素上年11月接手執教布雷西亞，但1個月之後就被炒。

另1位昔日捧盃功臣加度素以往執教巴勒莫、AC米蘭等球隊都唔掂，今季中途成為拿玻里主帥，最終意甲得第7位，仲啱啱喺歐聯16強出局。

恩沙基由AC米蘭青年軍升上教一隊，僅1季貨仔就被炒，之後教威尼斯、博洛尼亞都係「短命主帥」，教波成績遠遠比唔上球員生涯平淡嘅細佬施蒙尼恩沙基。「大恩」今季率領意乙球隊賓尼雲圖取得升班資格，已經係罕見傑作。

至於尼斯達、森保達、甘莫蘭尼斯等2006年世界盃冠軍成員嘅教波生涯更加不值一提。如果祖雲達斯認為派路可以成為另一位施丹或者哥迪奧拿，一執教鞭就做大贏家，恐怕只係一廂情願，下季可能又要換帥。