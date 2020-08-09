MVP爭崩頭！外界睇好字母哥

NBA公布年度獎項入圍名單，最有價值球員（MVP）激爭激烈，將會是公鹿「字母哥」安迪杜甘普、湖人「大帝」勒邦占士及火箭「大鬍子」占士夏登之爭。坐擁4座MVP的占士如果再度得獎，就會追平「籃球之神」米高佐敦及標羅素（Bill Russell），並列史上第2；不過，因疫情而暫停之前，外界普遍睇好字母哥，因為當時公鹿排名榜首，然而勒邦占士及占士夏登的出色表現，亦值得向他們投下一票。另一焦點落在年度最佳新人，由於塘鵝狀元錫安威廉臣因傷缺席多場常規賽，灰熊主控莫蘭成為入圍三人之中的大熱門。

至於鎖定西岸第一的湖人，周日雖有右側腹臀溝不適的勒邦占士復出攻入31分，但在安東尼戴維斯手感持續低迷，加上溜馬有近日狀態大勇的華倫（T.J. Warren）狂轟全場最高的39分，湖人以111比116不敵溜馬，吞下三連敗。華倫復賽後表現大爆發，首戰轟入「泡泡聯盟」最高的53分後，近5戰平均每場入39.5分，命中率更高達66％，比占士夏登、勒邦占士及安迪杜甘普等MVP大熱還要高。

溜馬球星Victor Oladipo 直指，現在的華倫是「從另一星球來的人」。對此，華倫只是謙虛地說：「我只是季前下了不少苦功。」被太陽平賣至溜馬的他補充，球隊上下的支持是他的動力來源：「疫情停賽期間全靠家人、朋友的支持，令我保持對籃球的熱愛，來到溜馬大家都很歡迎我，感激他們幫了我很大忙。」

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