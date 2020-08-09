港超聯　祝各位巴西父親節快樂

8月第2個星期日係巴西嘅父親節，所以周日（9日）一打開facebook，就見到一班喺香港踢波或者教波嘅巴西球員同教練，好似東方龍獅嘅迪高、艾華頓、冠忠南區嘅比圖，同埋香港女子代表隊嘅主帥列卡度等等，Post晒相同文向自己嘅爸爸越洋祝賀。

艾華頓佢上載咗一張佢爸爸之前嚟香港，入咗大球場睇佢比賽之後嘅合照，另外打咗好長嘅文，內容大致係多謝爸爸嘅支持，覺得自己好幸運可以有個咁好嘅爸爸，同永遠視爸爸做榜樣。

比圖喺自己facebook上載咗兩張佢爸爸分別喺農田同屋企出面做嘢嘅相，另外打咗「Feliz dia dos Pais, em especial ao meu herói」意思即係「父親節快樂，特別係我嘅英雄。」

迪高嘅Post字就好少，只係打咗父親節快樂，但啲相就好有意思，分別係自己同對龍鳳胎、佢老豆抱住個孫，同埋佢細個同老豆嘅合照，睇相都感受到嗰份溫馨。

列卡度除咗自己有出Post之外，佢老婆Denise就代兩個女出咗個Post，祝Rambo父親節快樂同話愛佢，真係戥Rambo開心喇。