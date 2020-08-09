車仔慘敗「包膠」　林柏特話仲有收穫

車路士啱啱歐聯16強次回合作客以1比4不敵拜仁慕尼黑，兩回合計以1比7大比數遭淘汰，面對慘痛失利，賽後車仔主帥林柏特依然保持正面態度，直言今次同拜仁喺歐聯舞台交手，係畀一班車仔小將好好嘅鍛鍊機會，仲不忘大讚個別球員，認為佢已經見到呢支年輕球隊嘅未來。

車仔該仗早早先失兩球，林柏特坦言對開局感到失望，但未有過多批評球員，反而認為今次經驗十分寶貴：「球隊嘅堅韌毅力，同班球員嘅表現水平更值得留意。拜仁陣中球員喺歐聯上陣次數加埋過百，歐戰經驗豐富，相反我哋有年輕球員第一次踢歐聯，今次係好好鍛鍊機會。」

呢位今季先執教球隊嘅車仔主帥，點名評價幾位今仗出戰嘅小將：「列斯占士、赫臣奧杜爾、譚美阿巴謙同美臣蒙特，都有得同頂尖球員交手，呢嗰經驗會逼到佢哋成長。」林柏特仲講起今場戴起隊長臂章嘅尼高路簡迪：「今年咁多場比賽，簡迪只係踢過一半，我哋好掛住佢，佢證明點解佢係頂級球員，尤其係下半場。」雖然最終未能取勝，但佢對球隊表現出努力爭勝嘅精神表示讚許。

歐聯出局之後，車仔今季征途亦告一段落，林柏特最後就對球隊今季表現作總結：「今季季初我哋要面對唔少不確定因素，有唔少球員由英冠租借回歸，我哋仲失去咗英超最佳球員，但最終都攞到前4，下季有得踢歐聯，見到一班年輕球員成長，可以證明到我哋發展方向係正確。」