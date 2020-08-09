香港2034是夢想，不是幻想！

「千里之行，始於足下」。自香港足球總會上月在《展望2025策略計劃》（新5年計劃）中提出「香港2034計劃」構思，傑志遂推出「尖子計劃」，挑選具潛質及理想的精英年青球員，接受密集式及職業化訓練，培養他們成為未來港隊主力，爭取躋身2034年世盃決賽周。傑志會長伍健在這次訪談中，向記者闡述計劃願景和細節，並期望之後足總，甚至政府可以推出同類計劃。

文：黃雋謙 攝：司徒子文（部分相片由傑志提供）

自「新5年計劃」出台後，「香港2034計劃」備受爭議，足總被批評將目光投放得太遠，更指要在14年內將港隊提升至世盃水平，是不切實際的想法。作為「2034」倡議者的伍健認為，達成目標的時限長短並非關鍵：「其實做甚麼都要訂立目標，然後全力向目標進發，『2034』是一個目標，能夠達標當然最理想，縱然2034年未能成事，就朝2038年繼續努力！」此外，外界常以香港球員目前的水平不及亞洲其他地區為由，向「2034」大潑冷水，伍健以例子反駁：「2004年德國也被貶為沒落的足球王國，但如何僅花10年時間就能重奪世界盃冠軍，正正是在中、小學培育年青球員。」

他假設，2034年港隊主力球員年齡介乎22至28歲，而他們目前僅是8至14歲的小孩。因此即使這一代當打的球員實力不及日、韓球員，也絕不影響「2034」的推展，反而成功關鍵在於，球圈如何集中資源培育現時仍在就讀中、小學的幼苗。

「成功不能靠僥倖，一定要埋頭苦幹。」伍健以栽種為例，要得到豐收就要有肥沃的土壤、陽光、水分等條件，日、韓等地的足球發展之所以成功，並非幼苗的品種擁有先天優勢，而僅是她們更花心機，願意給予更多營養育苗而已。身為本地球圈一分子，傑志只是盡義務去為香港未來足球發展踏出第一步，因而促成「傑志尖子計劃」的誕生。

「傑志尖子計劃」顧名思義是一項僅提供予精英的課程，傑志每年會挑選約50名學員，在一隊教練指導下接受系統化、職業程度的訓練，學員們日後可免費使用球會與中大合作提供的運動醫學、營養學等服務。學員在接受傑志一周三課的操練之餘，可繼續參與原球會的訓練和比賽，甚至在比賽中與傑志交鋒。他解釋並不介意「幫人湊仔」，畢竟計劃是為香港足球而做。伍健希望年青球員能透過計劃，接受更多時數的專業訓練，達至「10年1萬小時」的國際指標。

當前球圈受着疫情或經濟不景等諸多因素籠罩下，部分本地球隊傳出來季「唔玩」或「縮皮」，惟傑志反而在逆市下增加投資在「公家嘢」上，伍健笑說：「我們希望傑志能成為香港的『阿積士』，提供許多好球員給其他球會，甚至外國的大球會。」他更大膽預測，本地2006至12年出生的一批新星，潛力甚至超越2014年出戰「亞少盃」的「黃金一代」，配合「尖子計劃」及足總即將推展的超級青年聯賽，能首度打入「亞青盃」決賽周，甚至奧運都並非奢望，而且躋身世界盃決賽周，更絕非只屬幻想！

近年球圈不乏球隊創建與歐洲球會合作的青訓計劃，旨在推薦可造之材到當地受訓，成才後即使球員未能躋身歐洲聯賽，但普遍較容易在高水平的亞洲聯賽落班。然而「傑志尖子計劃」則着重在本地精英培育，成效相對難以保證，會否擔心「吃力不討好」？他回應道：「我們只能做自己能力以內的事，『2034』的目標在眼前，如無人踏出第一步就會寂靜下來，傑志不想這件事發生，所以我們願意去做。」

「在青訓上工作多年，才知道根本無一本『天書』，沒有一種必勝的方法。」伍健認為推動港足發展是需要各方合力，即使各師各法，但最重要大家對「香港2034計劃」的目標一致。「我非常欣賞百花齊放，大家不妨思考如何做，每個人都去做，大有大做，小有小做。」

疫情下或未能如期展開

餘下名額再作甄選

因疫情尚未受控，「傑志尖子計劃」或許未能預期於9月展開，但早在7月「再封場」之前，傑志已計劃從梯隊及董之英「傑志計劃」中，挑選一些表現突出的學員，餘下名額稍後將視乎疫情，在超過200名申請者中作甄選。