陳俊樂搏足45分鐘　廣州富力吞江蘇兩蛋

周日（9日）晚中超A組大連區賽事，港足代表「樂仔」陳俊樂繼續獲正選上陣，結果廣州富力面對FC江蘇，在上半場先失2球的情況下，下半場再有沙希域射失12碼，最終以0比2吞下今季聯賽開咧以來第3敗。

上仗逼和河南建業的廣州富力，今仗兩位早前歸隊外援沙巴和杜錫都有入選大軍名單，不過主力中場迪比利就繼續因傷倦勤，廣州富力缺少這位中場核心，開局中場控球和組織能力大大削弱，後防壓力亦因此倍增，22分鐘，FC江蘇角球機會，米蘭達頭槌二傳，門前的阿歷士泰斯拿接應成功撞入，為比賽打破僵局。9分鐘後唐淼右路傳中，埋伏禁區的「樂仔」直接起腳，可惜未沒能威脅對方門將。今仗「樂仔」出任進攻中場位置，企位明顯比上仗靠前，可惜被FC江蘇防守十分密集，令「樂仔」鮮有發揮機會。34分鐘，FC江蘇把握廣州富力中場失誤大打反擊，靠阿歷士泰斯拿再下一城，取得2比0領先優勢。而「樂仔」半場休息期間亦被調離場，今季首次上陣時間未能突破45分鐘。

下半場廣州富力極力反撲，54分鐘，葉楚貴接應左路傳中門前撞射，但射得太正被門將沒收。4分鐘後，廣州富力進攻一度有收到成效，常飛亞禁區內被侵犯博得12碼，可惜上季中超神射手沙希域操刀宴客，被顧超撲出，未能為廣州富力收窄分差。其後主帥雲邦賀斯換上沙巴，希望這位以色列中場，可以與同鄉沙希域擦出火花，不過效果一般，未能再為廣州富力創造具威脅攻勢，最終回天乏術，以0比2不敵FC江蘇。