【F1】破平治壟斷　紅牛韋斯塔本揚威銀石站

一級方程式（F1）賽車周日（9日）晚在銀石賽道展開英國雙重賽第二戰——七十周年大獎賽，紅牛車手韋斯塔本（Max Verstappen）打破平治車隊的壟斷，由第15圈起由頭帶到尾，以1小時19分41秒993的時間衝線，贏得個人首個銀石賽冠軍，及收穫紅牛自2012年起的第一個銀石賽冠軍。「黑帝」咸美頓今站雖然以第2名完成比賽，但也平了「車神」舒麥加155次上頒獎台的紀錄，其平治隊友保迪斯則奪得第3名。

F1賽車有着悠久歷史，前身為1920至30年代的歐洲大獎賽，1946年它們舉辦了首場非錦標賽，而礙於當時正值戰爭時期，一些已排定的世界錦標賽並未能比賽，至1950年，第一場世錦賽於英國銀石賽道舉行。

平治雙雄今站繼續包辦頭兩位起步，與上周有別的是保迪斯排頭位起步，咸美頓緊隨其後，而侯根堡頂替確診新冠肺炎的Racing Point車手佩雷斯回歸F1，上周正賽前因賽車引擎故障而被逼退賽的他，在排位賽交出好表現排第三起步，而在Q1因不當阻擋其他車手造出最快圈速的奧干（Esteban Ocon）則被罰後三位出發至第14位起步。

比賽甫開始時，法拉利車手維度爾（Sebastian Vettel）因輪軚問題整架車在賽道上旋轉，幸無大礙。而侯根堡在起步時反應稍慢，被後面的紅牛的韋斯塔本（Max Verstappen）搶佔內圈超前。保迪斯和咸美頓在第14及第15圈相繼進入維修區，韋斯塔本乘勢佔據第一的位置，直至他在第27圈首次入站後被保迪斯過頭，但韋斯塔本今日狀態大勇，保迪斯的領前不足一圈便再度被超前。平治車手今場比賽受輪軚表現影響發揮，其中咸美頓的後軚在第35圈開始出現大裂痕，不斷在車隊電台詢問維修站的車隊工程師及技術人員能否入站換軚，他最終以第二名衝線，比第一位的韋斯塔本慢11秒326。

韋斯塔本和紅牛車隊在衝線一刻均難掩興奮，工作人員互相擁抱和高舉雙臂，收穫本年度首個冠軍的韋斯塔本賽後表示今天是美好的日子：「我們保持推進，運用了一個適當的策略去應對比賽，我剛才向平治車手不斷施壓，我們度過了美好的一天。」

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